SULAR ALTINDA KALAN OTOPARKA İSU'DAN ANINDA MÜDAHALE
Şiddetli lodos denizi taşırdı, N-CITY Sahil Otoparkı sular altında kaldı. Gece boyunca bölgede nöbet tutan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri şiddetli lodosun etkisini kaybetmesinin ardından otoparkta biriken suyu yeniden denize tahliye etti.
Akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran lodos, İzmit Körfezi'nde denizin taşmasına neden oldu. Özellikle N-CITY Sahil otoparkı bölgesinde dalgalarla birlikte sahil kesimlerinde de su birikintileri oluştu.Bazı bölgelerde dalgalar bir metre yüksekliğe ulaştı.
Deniz Kumu ve Yosunlar Mazgalları Tıkadı
Şiddetli lodosun etkisiyle yükselen dalgalar sahil șeridini așarak N-CITY Sahil Otoparkının denize yakın kesimlerini sular altında bıraktı. Dalgalar ile birlikte gelen deniz kumu ve yosunlar, otopark içinde bulunan mazgalları tıkaması sebebiyle mazgallarda tahliye gerçekleşmedi fakat gece boyunca bölgede nöbet tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri lodosun etkisini kaybetmesiyle vakit kaybetmeden tıkanan mazgalları temizledi. Kurulan motopomplar aracılığı ile otoparktaki biriken su yeniden denize tahliye edildi.
05 Kas 2023 - 15:46 - Gündem
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.