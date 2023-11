MEYVE VE SEBZE RENKLERİNİN SIRLARI

A.OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR

Biz sebze ve meyveleri mevsiminde yiyoruz. Referans aldığımız doktor ve uzmanlar da öyle öneriyorlar. Her ay mevsim meyve ve sebzelerini paylaşıyoruz çünkü fark ettik ki her mevsimde her tür sebze/meyveyi manavlarda görmeye alışkın gençler sebze ve meyvelerin mevsimini bilmiyor. Her gün yediğimiz mevsim sebze ve meyvelerini @a.okancaglar hesabında görebilirsiniz.

“Genel olarak ne kadar çeşitli renklerde bitkisel gıda yerseniz o kadar çok antiinflamatuvar, detoksifiye edici ve iyileştirici bileşikler alırsınız.Bu gıdalar, güçlü antioksidan etkileriyle sağlığınız için en iyi ilaçlardan.Bitkilerin dili renkleri, o nedenle beslenmenize renkli bitkisel gıdalar eklediğinizden emin olun.Sebze / meyve alışverişine gittiğinizde hangi renklerden aldığınıza bakın ve her hafta yemeklerinize yeni bir sebze ekleyin.”

KIRMIZI GIDALAR

Elma, domates, kan portakalı, kiraz, turna yemişi (cranberries), pembe greyfurt, nar, ahududu, frenk üzümü, kırmızı armut, kırmızı erik, çilek, karpuz, kırmızı hindiba, turp, pancar, kapya biber, kırmızı lahana, kırmızı soğan

FİTOKİMYASALLAR

Antosiyanin, karetenoid, elajik asit, elajitanin, flavon, likopen, floretin, kuersetin

YARARLARI

İnflamasyon karşıtı, genel antioksidan aktivite, bağışıklık düzenleme

TURUNCU GIDALAR

Kayısı, portakal, kantalup, kumkuat, mandalina, mango, nektarin, papaya, çarkıfelek meyvesi, şeftali, hurma, havuç, turuncu dolmalık biber, balkabağı, tatlı patates, zerdeçal

FİTOKİMYASALLAR

Alfa-karoten, beta-karoten, beta-kriptoksantin, karetenoid, kurkuminoid

YARARLARI

Yağda çözünen dokular için antioksidan, endokrin düzenleyici, doğurganlık desteği

SARI GIDALAR

Armut, limon, ananas, muz, yıldız meyvesi, patates, sarı dolmalık biber, kış kabağı, sarı soğan

FİTOKİMYASALLAR

Gingerol, lutein, nobiletin, prebiyotik lif, rutin, zeaksantin

YARARLARI

Sindirim düzenlemesi ve sindirim kanalında hareket, bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesi, glisemik etki

YEŞİL GIDALAR

Avokado, Brüksel lahanası, yeşil elma, misket limonu, yeşil zeytin, armut, lahana, kereviz, salatalık, yeşil fasulye, bamya, bezelye, yeşil yapraklı sebzeler, su teresi, biberiye ve diğer otlar.

FİTOKİMYASALLAR

Oleuropein, fitosteroller, sülfürofan, tanin, teaflavin, tirosol, viteksin.

YARARLARI

Antioksidan, damarların desteklenmesi, sağlıklı dolaşım ve metilasyon

MAVİ/MOR GIDALAR

Böğürtlen, yaban mersini, incir, mor erik, siyah üzüm, kuru siyah üzüm, kuru erik, patlıcan, mor havuç, mor karnabahar, mor patates

FİTOKİMYASALLAR

Antosiyanidin, flavanoidler, fenolik asitler, proantosiyanidin, pterostilben, resveratrol, stilben

YARARLAR

Antioksidan, zihinsel destek, ruh hali dengelenmesi,sinir sağlığına destek

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

