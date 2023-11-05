MEYVE VE SEBZE RENKLERİNİN SIRLARI

A.OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR
Biz sebze ve meyveleri mevsiminde yiyoruz. Referans aldığımız doktor ve uzmanlar da öyle öneriyorlar. Her ay mevsim meyve ve sebzelerini paylaşıyoruz çünkü fark ettik ki her mevsimde her tür sebze/meyveyi manavlarda görmeye alışkın gençler sebze ve meyvelerin mevsimini bilmiyor. Her gün yediğimiz mevsim sebze ve meyvelerini @a.okancaglar hesabında görebilirsiniz.
“Genel olarak ne kadar çeşitli renklerde bitkisel gıda yerseniz o kadar çok antiinflamatuvar, detoksifiye edici ve iyileştirici bileşikler alırsınız.Bu gıdalar, güçlü antioksidan etkileriyle sağlığınız için en iyi ilaçlardan.Bitkilerin dili renkleri, o nedenle beslenmenize renkli bitkisel gıdalar eklediğinizden emin olun.Sebze / meyve alışverişine gittiğinizde hangi renklerden aldığınıza bakın ve her hafta yemeklerinize yeni bir sebze ekleyin.”
KIRMIZI GIDALAR
Elma, domates, kan portakalı, kiraz, turna yemişi (cranberries), pembe greyfurt, nar, ahududu, frenk üzümü, kırmızı armut, kırmızı erik, çilek, karpuz, kırmızı hindiba, turp, pancar, kapya biber, kırmızı lahana, kırmızı soğan
FİTOKİMYASALLAR
Antosiyanin, karetenoid, elajik asit, elajitanin, flavon, likopen, floretin, kuersetin
YARARLARI
İnflamasyon karşıtı, genel antioksidan aktivite, bağışıklık düzenleme
TURUNCU GIDALAR
Kayısı, portakal, kantalup, kumkuat, mandalina, mango, nektarin, papaya, çarkıfelek meyvesi, şeftali, hurma, havuç, turuncu dolmalık biber, balkabağı, tatlı patates, zerdeçal
FİTOKİMYASALLAR
Alfa-karoten, beta-karoten, beta-kriptoksantin, karetenoid, kurkuminoid
YARARLARI
Yağda çözünen dokular için antioksidan, endokrin düzenleyici, doğurganlık desteği
SARI GIDALAR
Armut, limon, ananas, muz, yıldız meyvesi, patates, sarı dolmalık biber, kış kabağı, sarı soğan
FİTOKİMYASALLAR
Gingerol, lutein, nobiletin, prebiyotik lif, rutin, zeaksantin
YARARLARI
Sindirim düzenlemesi ve sindirim kanalında hareket, bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesi, glisemik etki
YEŞİL GIDALAR
Avokado, Brüksel lahanası, yeşil elma, misket limonu, yeşil zeytin, armut, lahana, kereviz, salatalık, yeşil fasulye, bamya, bezelye, yeşil yapraklı sebzeler, su teresi, biberiye ve diğer otlar.
FİTOKİMYASALLAR
Oleuropein, fitosteroller, sülfürofan, tanin, teaflavin, tirosol, viteksin.
YARARLARI
Antioksidan, damarların desteklenmesi, sağlıklı dolaşım ve metilasyon
MAVİ/MOR GIDALAR
Böğürtlen, yaban mersini, incir, mor erik, siyah üzüm, kuru siyah üzüm, kuru erik, patlıcan, mor havuç, mor karnabahar, mor patates
FİTOKİMYASALLAR
Antosiyanidin, flavanoidler, fenolik asitler, proantosiyanidin, pterostilben, resveratrol, stilben
YARARLAR
Antioksidan, zihinsel destek, ruh hali dengelenmesi,sinir sağlığına destek
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Sağlıklı Yaşıyoruz®
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CzAJygfNKMl/?igshid=c2dld3JkOTltdWx6
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.