Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan 5000 TL emekli ikramiyesi için araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları geçtiğimiz haftalarda açıklanan emekli ikramiyesi ile ilgili ödeme tarihleri takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?" sorusuna açıklık getirdi. Peki, emeklilere 5 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2023 emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

5 BİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ HERKES ALABİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.

ÇALIŞAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALAMAYACAK!

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALAMAYACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor. Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

HANGİ EMEKLİLER 5 BİN LİRA ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Ölen eşinden veya anne – babasından dolayı dul ve yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si başlanmış dul eşe 2.500 TL, yüzde 75’i bağlanmış dul eşe ise 3.750 TL ödenecek.

Ölen kişiden dolayı eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2.500 TL, çocuklarına ise kişi başına 1.250 TL ödeme yapılacak.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor. Bunlara 5000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.

Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2.500 TL alacak.

Kaynak: HABERTÜRK.COM