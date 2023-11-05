İzmit’in sosyal dokusuna dokunan aday: Yalçın Eldoğan muhtarlarla buluştu

Parti yönetim kurulu üyesi Erkan Baydar ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, mahalle muhtarları Eldoğan'a mahallelerinin ihtiyaçlarını, önceliklerini ve sakinlerinin beklentilerini aktarma fırsatı buldu. Ömerağa Mahallesi Muhtarı Adnan Ulusoy'dan başlayarak, Topçular Mahallesi Muhtarı Nazhanım Yazar, Çukurbağ Mahallesi Muhtarı Yaşar Tüzer, 28 Haziran Mahallesi Muhtarı Mukadder Mengül ile devam eden sohbetler, İzmit'in zengin sosyal dokusunu gözler önüne serdi.

Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, Orhan Mahallesi Muhtarı Salim Acarsoy, Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz gibi isimlerle yapılan görüşmeler, şehrin sanayi, tarihi ve kültürel yapısını ilmek ilmek işlerken, Çayırköy Mahallesi Muhtarı Aşır Akbaba, Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin İçöz, Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş ve Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Çetin Ersoy ile olan buluşmalar, kırsaldan metropole uzanan geniş bir perspektifi yansıttı.

Bu ziyaretlerin her biri, İzmit’in farklı mahallelerinin yaşam tarzlarını, sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını bir mozaik gibi bir araya getirdi. Eldoğan, "Muhtarlarımız, demokrasimizin temel taşlarıdır. Onların görüşleri, belediyeciliğimizi şekillendirecek en değerli bilgileri sunuyor. İzmit için somut ve uygulanabilir projeler üretirken bu bilgilerden faydalanacağız" dedi.

Yerel yönetimlerin en önemli aktörlerinden muhtarlarla yapılan bu etkileşimler, Yalçın Eldoğan'ın halka yakın, sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İzmitliler, bu tür samimi ve yapıcı diyalogların şehrin geleceğine nasıl bir yön vereceğini merakla bekliyor.