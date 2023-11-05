Öğrencilere 'Çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre' diyen yurt müdürü açığa alındı

Aydın'da 10 gün önce KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda düşen asansörde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş için ülke genelinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler eylemler düzenlemiş, kendi yaşadıkları sorunları dile getirerek "Ölmeye değil okumaya geldik" demişti.

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda da öğrenciler Zeren Ertaş için eylem yapmış ve kendi kaldıkları yurtta da asansörlerin sürekli bozulduğunu ve katlar arasında defalarca düştüklerini belirtmişti.

Sinop'taki eylem sırasında KYK Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" demişti.

Gökhan Kayaçal, açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

TÜGVA ile yakın ilişkisi gündeme gelmişti

Sözleriyle büyük tepki çeken müdür Gökhan Kayaçal’ın aynı zamanda TÜGVA’da yönetici olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada TÜGVA il yönetimi tarafından destek mesajlarıyla sahip çıkılan Kayaçal, bu yılın Ağustos ayında göreve gelen Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ı TÜGVA üyeleriyle birlikte ziyaret etmiş, TÜGVA’nın düzenlediği kamplara da destek vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla ilk ve orta öğretimde okullara giren TÜGVA, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri sayesinde de üniversite gençliği içinde yayılıyor.

KYK yurtları sapır sapır dökülüyor

2600 kız öğrencinin barındığı KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdunda 8 asansör bulunuyor. Öğrenciler asansörlerin sıkça bozulduğunu ve katlar arasında defalarca düştüklerini veya sıkışma yaşadıklarını belirtiyorlar. KYK’nin Sinop'taki hem kız hem erkek yurtlarında asansör dışında da birçok sorun bulunuyor.

Zeren Ertaş için bir araya gelen KYK yurdu öğrencilerini her fırsatta durdurmayı deneyen KYK yönetimi, ortak alanların kullanımını engelliyor, dışarıdan sipariş verilen yemeklerin kapıda teslimini önlüyor ve öğrencilerin dış dünya ile bağını kesmeye çalışıyor. Bazı yurt kurallarını gerekçe gösteren yurt yönetimi öğrencileri para cezası ve sicile kaydetme tehdidiyle sindirmeye çalışıyor.

Kent merkezine ulaşımın yalnızca minibüslerle ve fahiş ücretli (17,50 TL) olması, yemeklerin kalitesiz olması ve yetmemesi, 8 TL’den 15 TL’ye çıkarılması, dışarıdan yemek servisi alınmasının engellenmesi, sıcak su dahil birçok hizmetin düzenli alınamaması gibi tüm ülkedeki KYK yurtlarında yaşanan sorunlardan Sinop KYK yurtları da nasibini alıyor. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak şöyle dursun, hayati tehlike yaratacak sorunları dahi çözmeyen KYK yönetimi, iddiaya göre yemekhane içinde namaz vakitlerinin iyice anlaşılması için ezan yayını yapmayı ihmal etmiyor.

Kaynak: SOL HABER