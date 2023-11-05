Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi.Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat’ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü.Dilan Polat’ın ardından Sıla Doğu da polis ekipleri eşliğinde cezaevine getirildi. Engin Polat ve tutuklanan diğer isimler ise tek sıra halinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na alındı.
05 Kas 2023 - 17:58- Asayiş
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.