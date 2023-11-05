Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 68 - Mersin Büyükşehir: 83

Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Burak Pehlivan
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Artimus Coselle Payne 25, Keith Martin Stone 16, Kevin Kaspar 6, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 5, Elber Mirza Sucu, Mert Ulutaş 10, Eren Beyaz, Beray Taşer, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Akın Kandemir 10, Utku Yücedağ, Yğitcan Turna 11, Deniz Çelen, Ramazan Tekin 6, Ziga Dimec 14, Alp Karahan 11, Gökhan Yazıcıoğlu 19, Burak Gözeneli 12
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 22-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 37-42 (Mersin Büyükşehir lehine)
3. Periyot: 49-59 (Mersin BŞB lehine)
Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Burak Pehlivan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.