05 Kas 2023 - 18:20- Gündem

İncirlik’te gerginlik: Üsse girmeye çalıştılar

Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto sırasında gerginlik çıktı. Polis, tazyikli su ve biber gazı ile bazı eylemcilere müdahalede bulundu.

Anadolu Ajansı
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İncirlik’te gerginlik: Üsse girmeye çalıştılar mask

Bugün Türkiye’nin farklı illerinden de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşların da destek verdiği konvoyda yer alanlar, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı’nın konuşlu olduğu İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde bir araya geldi.Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, taş, şişe ve havai fişek atarak İncirlik Üssü’ne girmek istedi.Polis, üsse girmek isteyenleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek engelledi.Üs önünde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın açıklamasının ardından gruptaki bazı kişiler dağılırken, bazılarının üsse girmeye yönelik eylemi sürdü.Olaylar devam edince polis seslendiği kalabalığın dağılmasını istedi.Bir süre daha slogan atan grup, ardından dağıldı.
# türkiye

05 Kas 2023 - 18:20 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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