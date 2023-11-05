İncirlik’te gerginlik: Üsse girmeye çalıştılar

Bugün Türkiye’nin farklı illerinden de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşların da destek verdiği konvoyda yer alanlar, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı’nın konuşlu olduğu İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde bir araya geldi.Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, taş, şişe ve havai fişek atarak İncirlik Üssü’ne girmek istedi.Polis, üsse girmek isteyenleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek engelledi.Üs önünde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın açıklamasının ardından gruptaki bazı kişiler dağılırken, bazılarının üsse girmeye yönelik eylemi sürdü.Olaylar devam edince polis seslendiği kalabalığın dağılmasını istedi.Bir süre daha slogan atan grup, ardından dağıldı.