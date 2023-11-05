YANLIŞ FOTOĞRAFI YAYINLAMIŞIZ: Düzeltme ve özür

Körfez ilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemi ile ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan cami imamı Metin Özcan, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'Atatürk'e hakaret' suçundan tutuklandığını 3 Kasım’da “Cumhuriyet ve Atatürk’ü hedef alan imam tutuklandı” başlığıyla vermiştik. Haberde yanlışlıkla Metin Özcan’ın yerine Körfez’de ikamet eden ve Darıca’da medresede Arapça öğrenim gören Ferit Kurt’un fotoğrafını yayınlamışız. Bu yanlışlığı düzeltir, Kurt ailesinden özür dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.