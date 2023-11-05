YANLIŞ FOTOĞRAFI YAYINLAMIŞIZ: Düzeltme ve özür

Körfez ilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemi ile ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan cami imamı Metin Özcan, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'Atatürk'e hakaret' suçundan tutuklandığını 3 Kasım’da “Cumhuriyet ve Atatürk’ü hedef alan imam tutuklandı” başlığıyla vermiştik. Haberde yanlışlıkla Metin Özcan’ın yerine Körfez’de ikamet eden ve Darıca’da medresede Arapça öğrenim gören Ferit Kurt’un fotoğrafını yayınlamışız. Bu yanlışlığı düzeltir, Kurt ailesinden özür dileriz.