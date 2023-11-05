Kocaeli Valiliği’nden yapılan uyarıda il genelinde fırtına uyarısı yapılırken şu ifadeler kullanıldı: “ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’da ve Batı Karadeniz’in Batısı’nda rüzarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güney batı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”
05 Kas 2023 - 18:59- Gündem Güncelleme: 05 Kas 2023 - 19:01
Valilik tekrar uyardı! Fırtına etkili olacak!
Kocaeli'de etkili olan fırtınanın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.