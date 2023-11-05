Valilik tekrar uyardı! Fırtına etkili olacak!

Kocaeli Valiliği’nden yapılan uyarıda il genelinde fırtına uyarısı yapılırken şu ifadeler kullanıldı: “ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’da ve Batı Karadeniz’in Batısı’nda rüzarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güney batı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”