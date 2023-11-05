5 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|53064
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMESE, SARIMEŞE
|ARZUM, ARZUM SK., BATTAL, ESENDAL SK., KETEN SK., KUTUP SK., NADIDE, NADİDE SK., SEZENLER CD., SÜREYYA SK.
|06.11.2023
|09:00
|17:00
|53100
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1034. SK., 1103., 1103. SK., 1105., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, RAUF ORBAY CD., TOPÇULAR CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., YILDIRIM CD.
|06.11.2023
|09:00
|10:00
|53101
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1119., 1123. SK., 1124., 1127., 1129., 1140., 1145., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD.
|06.11.2023
|09:30
|17:00
|53148
|KOCAELİ
|GEBZE
|EMEK, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM
|13/1. SK., 13/2. SK., 14. SK., 15., 15. SK., 15/5. SK., 33/2. SK., 34. SK., 405. SK., 405/1. SK., 405/2. SK., 405/3. SK., 405/4. SK., 405/5., 405/5. SK., 405/6. SK., 406. SK., 406/1. SK., 407. SK., 407/1. SK., 408., 408. SK., 408/1., 408/1. SK., 408/2. SK., 408/3. SK., 409. SK., 409/1. SK., 409/2. SK., 410. SK., 410/1. SK., 411. SK., 411/1. SK., 412., 412. SK., 412/1. SK., 413. SK., 413/1. SK., 413/2. SK., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 416. SK., 417. SK., 417/1. SK., 418. SK., 418/1. SK., 419. SK., 420., 420. SK., 420/1. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 423/1. SK., 424. SK., 425. SK., 426., 426. SK., 427., 427. SK., 428. SK., 433. SK., 436. SK., 437. SK., 438. SK., 441. SK., 442. SK., 443. SK., 444. SK., 445. SK., 447. SK., 447/1. SK., 448. SK., 449. SK., 45. SK., 45/3. SK., 450. SK., 451., 451. SK., 452. SK., 453. SK., 454. SK., 454/1. SK., 455. SK., 455/1. SK., 455/2. SK., 455/3. SK., 456. SK., 456/1. SK., 457. SK., 458. SK., 458/1. SK., 459. SK., 459/1. SK., 460. SK., 460/1. SK., 460/2. SK., 460/3. SK., 461. SK., 461/1. SK., 461/2. SK., 462. SK., 463. SK., 464. SK., 465. SK., 465/1. SK., 465/2. SK., 466. SK., 467. SK., 468. SK., 469., 469. SK., 470. SK., 471., 471. SK., 472. SK., 473. SK., 474. SK., 501., 501. SK., 502. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 503. SK., 504/1. SK., 508. SK., 543. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 554., 554. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 772. SK., ANADOLU CD., ANKARA, ASKERİ YOL SK, ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, NENEHATUN CD., PİRİREİS CD., SELIMPASA CD., SELİMPAŞA CD., TEVFİK FİKRET CD., YILDIRIM BEYAZIT CD.
|06.11.2023
|08:30
|16:00
|53154
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|YAVUZ
|BADEM, BADEM SK., ERCAN SK., ERDEMIRCI, ERDEMİRCİ SK., ERIKLER, ERİKLER SK., KAMER SK., KARADENİZ SK., SEDA CD.
|06.11.2023
|09:00
|17:00
|53183
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1142. SK., 1144. SK., 1148., 1148. SK., EĞLENCEDERE CD.
|06.11.2023
|09:00
|17:00
|53184
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1122. SK., 1126. SK., 1146. SK., DÜZBAĞLAR CD., KARSIBASI
|06.11.2023
|09:30
|17:30
|53236
|KOCAELİ
|KANDIRA
|YUSUFÇA
|YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|06.11.2023
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.