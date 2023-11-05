05 Kas 2023 - 19:26- Gündem

Yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanı yayımlandı. Sınav, ÖSYM tarafından 23-24 Aralık’ta yapılacak. Adaylar için başvuru tarihleri ise 8-16 Kasım.
Yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor mask

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti. Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu. ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar." Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.

Kaynak: trthaber

# eğitim

05 Kas 2023 - 19:26 - Gündem

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Yorumlar

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Eroldemirbek. - OH OH güzel fikir kadrolar açılsın boşta kimse kalmasın vatandaş iş bulsun. işte chp bunu akıl edemez.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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