05 Kas 2023 - 19:54- Asayiş

MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde silah kazası sonucu sözleşmeli er Onur Özbek’in şehit olduğunu duyurdu.

Demirören Haber Ajansı
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MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu mask

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Özbek için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
# msb, şehit

05 Kas 2023 - 19:54 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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