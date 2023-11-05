Trendyol 1. Lig: Giresunspor: 1 - Erzurumspor FK: 0

Maçtan Dakikalar

27. dakikada Sefa'nın ceza sahasına ortasında Mustafa kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

32. dakikada Savicevic’in kullandığı serbest vuruşu kaleci Göktuğ, topu kornere çeldi.

38. dakikada Savicevic'in pasında topla buluşan Kuwas önce rakiplerini ardından da kaleci Göktuğ’u geçerek topu boş ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada Savicevic'in ceza yayına yakın bir noktadan sert vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

83. dakikada sağ kanattan Orhan’ın ortasında kale önünde Eren'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu

Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Kadir, Anıl, Faruk Can, Furkan, Erol, Savicevic (Metin Caner dk. 81), Çekdar (Mert Han dk. 69), Şahin (Mehmet dk. 89), Kuwas

Yedekler: Göktan, Fatih, Ali Emirhan, Barış, Muhammet, Kasım Alperen, Enishan

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Erzurumspor FK: Göktuğ, Celal, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk (Furkan dk. 46), Estrela (Alican, dk. 61), Batuhan (Özgür dk. 75), Sefa (Shala dk. 75), Eren, Rosheuvel

Yedekler: Rıdvan, Yakup, Fırat, Hüseyin, Güney, Gürkan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Brandley Kuwas (dk. 38) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Erol Can Akdağ, Vukan Savicevic, Furkan Kütük, Erkan Anapa, Mert Han Kurt (Giresunspor)