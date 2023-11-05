Trendyol 1. Lig: Giresunspor: 1 - Erzurumspor FK: 0

Maçtan Dakikalar
27. dakikada Sefa'nın ceza sahasına ortasında Mustafa kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
32. dakikada Savicevic’in kullandığı serbest vuruşu kaleci Göktuğ, topu kornere çeldi.
38. dakikada Savicevic'in pasında topla buluşan Kuwas önce rakiplerini ardından da kaleci Göktuğ’u geçerek topu boş ağlara gönderdi. 1-0
61. dakikada Savicevic'in ceza yayına yakın bir noktadan sert vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Orhan’ın ortasında kale önünde Eren'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu
Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Kadir, Anıl, Faruk Can, Furkan, Erol, Savicevic (Metin Caner dk. 81), Çekdar (Mert Han dk. 69), Şahin (Mehmet dk. 89), Kuwas
Yedekler: Göktan, Fatih, Ali Emirhan, Barış, Muhammet, Kasım Alperen, Enishan
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
Erzurumspor FK: Göktuğ, Celal, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk (Furkan dk. 46), Estrela (Alican, dk. 61), Batuhan (Özgür dk. 75), Sefa (Shala dk. 75), Eren, Rosheuvel
Yedekler: Rıdvan, Yakup, Fırat, Hüseyin, Güney, Gürkan
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Brandley Kuwas (dk. 38) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Erol Can Akdağ, Vukan Savicevic, Furkan Kütük, Erkan Anapa, Mert Han Kurt (Giresunspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.