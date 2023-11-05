Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Can Keleş pasını Güven Yalçın'a aktardı. Sol ayağı ile topa dokunan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

54. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Cicaldau'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

73. dakikada sol kanatta ceza alanı dışından Can Keleş’in verdiği pasta Rohden topa gelişine vurdu, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı çeldi.

80. dakikada Moreno’nun sol kanattan yaptığı ortasında altıpasta Calvo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

83. dakikada Konyaspor’un atağında sol kanatta topla buluşan Moreno meşin yuvarlağı altıpas içindeki Cicaldau ile buluşturdu. Cicaldau’nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

90+4. dakikada Muriç’in ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Mert Güzence, İlker Takpak, Bilal Gölen

Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Soner Dikmen (Olıveıra dk. 84), Cicaldau, Prip (dk. 63 Muriç), Guılherme (Yasir Subaşı dk. 27), Calvo, Cikalleshi, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 84), Nzonzi (Oğulcan Ülgün dk. 63), Moreno

Yedekler: Deniz Ertaş, Cebreil Karayel, Bruno Paz, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Feghouli (Shukurov dk. 84), Eysseric (Sturaro dk. 76), Levent Mercan, Ceccherini, Nazım Sangare (Ryan Mendes dk. 76), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 84)

Yedekler: Dituro, Veseli, Atakan Kesgin, Emir Tiniş, Sturaro, Salih Dursun, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Goller: Güven Yalçın (dk. 46) (Fatih Karagümrük), Cikalleshi (dk. 90+7)

Sarı kartlar: Calvo, Adil Demirbağ (Konyaspor), Güven Yalçın, Feghouli, Mendes, Biraschi (Fatih Karagümrük)