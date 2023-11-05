Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 2 - Manisa FK: 0

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Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Celal kaleciyle karşı karşıya kaldı, Celal’in vuruşunu kaleci çıkardı.

2. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Burak’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR’da pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

23. dakikada etkili gelen ceza sahasına yakın bir noktada Kenan’ın serbest vuruşunda kaleci topu çıkardı, orta alanda Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Manisa FK’da Oğuz’un ceza sahası içinde kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada pasında ceza sahası içinde topla buluşan Celal’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

64. dakikada ceza sahası içinde kale alanına yakın bir noktadan Celal’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle oyun alanında kaldı.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hasan Hüseyin Tetik, Sabri Öğe

Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Samet (Süleyman dk. 90), Kenan (Muhammed dk. 70), Üzeyir (Omar dk. 90), Musah, Ali, Gökdeniz (Haqi dk. 83), Celal, Cenk, Burak (Aldair dk. 83)

Yedekler: Bahri, Erkan, Eren, Osman, Adem, Halil

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Manisa FK: Muhammed, Tugay, Oğuz (Meriton dk. 76), Oğuzhan, Daniel (Marvin dk. 46), Demba (Kerim dk. 68), Burak, Ayberk, David, Sandro (Muhammed dk. 81), Jetmir (Bekir dk. 68),

Yedekler: Samet, Enes, Ballou, Bedirhan, Mert, Doğukan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Samet Yalçın (dk. 23), Celal Dumanlı (dk. 55)

Sarı kartlar: Alperen Uysal, Marvin, Meriton (Manisa FK), Celal Dumanlı, Kenan Özer (Bodrum FK)