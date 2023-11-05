Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 3 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Sowe’un içeri çevirdiği topta Efkan pasını ceza yayı gerisindeki Tolga Ciğerci’ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 2-3
75. dakikada sağ taraftan Dubois’nın ceza sahası içi arka direğe yaptığı ortaya altıpas içerisinde iyi yükselen Figueiredo’nun uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3
Hakemler: Çağdaş Altay, Tevfik Özkoç, Murat Altan
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir (Abeid dk. 84), Aleksic (Emirhan İlkhan dk. 58), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Figueiredo dk. 67), Serdar Gürler (Dennis dk. 67), Piatek (Keny dk. 84)
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Cemali Sertel, Karzev
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah Bilazer (Atakan Çankaya dk. 90), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Macheda dk. 90), Pedrinho (Morutan dk. 66), Tasos (Cephas dk. 66), Rodrigues (Kaan Güneren dk. 74), Sowe
Yedekler: Gikiewicz, Alper Uludağ, Cem Türkmen, Bajic, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Piatek (dk. 14 ve 27), Figueiredo (dk. 75) (RAMS Başakşehir), Sowe (dk. 2), Pedrinho (dk. 20), Tolga Ciğerci (dk. 59) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Dennis (RAMS Başakşehir), Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (MKE Ankaragücü)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.