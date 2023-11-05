05 Kas 2023 - 20:10- Asayiş

Bunları halka yedireceklerdi! 21 işletmede ele geçirildi

Batman'da, kaçak hayvan kesimi ile mücadele kapsamında kontrol edilen ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 TL para cezası kesildi, 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.

Demirören Haber Ajansı
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Bunları halka yedireceklerdi! 21 işletmede ele geçirildi mask

Batman’da kaçak et operasyonunda 21 işletmeye ceza yağdı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Batmanda kaçak hayvan kesimleriyle ilgili başlatılan seferberlik kapsamında, gıda kontrol görevlilerince kasap, yemek fabrikaları, marketler ve lokantalarda denetim yapıldı.

442 BİN 695 TL CEZA

229 iş yerinde yapılan denetimde uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 lira idari para cezası uygulandı. 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.

05 Kas 2023 - 20:10 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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