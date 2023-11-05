Bunları halka yedireceklerdi! 21 işletmede ele geçirildi

Batman’da kaçak et operasyonunda 21 işletmeye ceza yağdı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Batmanda kaçak hayvan kesimleriyle ilgili başlatılan seferberlik kapsamında, gıda kontrol görevlilerince kasap, yemek fabrikaları, marketler ve lokantalarda denetim yapıldı.

442 BİN 695 TL CEZA

229 iş yerinde yapılan denetimde uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 lira idari para cezası uygulandı. 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.