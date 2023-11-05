İzmitli müzisyen 32 yaşındaki Umut Diriöz hayatını kaybetti. İzmit'in sevilen gitaristlerinden olan ve birçok mekanda sahne almış olan Umut geçmişte lenf kanserini yenmişti. Fakat genç baba bugünlerde kemik iliği kanseri ile savaşmaya başladı. 4 yaşında bir kız çocuğu babası olan Umut hiç umudunu kaybetmeden verdiği yaşam savaşını bu akşam saatlerinde kaybetti.
05 Kas 2023 - 20:43- Asayiş
Müzisyen Umut Diriöz'ü kaybettik
İzmit'in sevilen müzisyenlerinden 1 çocuk babası Umut Diriöz'ün 3. kez yakalandığı kansere yenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.