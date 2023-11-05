Müzisyen Umut Diriöz'ü kaybettik

İzmitli müzisyen 32 yaşındaki Umut Diriöz hayatını kaybetti. İzmit'in sevilen gitaristlerinden olan ve birçok mekanda sahne almış olan Umut geçmişte lenf kanserini yenmişti. Fakat genç baba bugünlerde kemik iliği kanseri ile savaşmaya başladı. 4 yaşında bir kız çocuğu babası olan Umut hiç umudunu kaybetmeden verdiği yaşam savaşını bu akşam saatlerinde kaybetti.