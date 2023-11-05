05 Kas 2023 - 20:43- Asayiş

Müzisyen Umut Diriöz'ü kaybettik

İzmit'in sevilen müzisyenlerinden 1 çocuk babası Umut Diriöz'ün 3. kez yakalandığı kansere yenildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Müzisyen Umut Diriöz'ü kaybettik mask

İzmitli müzisyen 32 yaşındaki Umut Diriöz hayatını kaybetti. İzmit'in sevilen gitaristlerinden olan ve birçok mekanda sahne almış olan Umut geçmişte lenf kanserini yenmişti. Fakat genç baba bugünlerde kemik iliği kanseri ile savaşmaya başladı. 4 yaşında bir kız çocuğu babası olan Umut hiç umudunu kaybetmeden verdiği yaşam savaşını bu akşam saatlerinde kaybetti.
# umut diriöz

05 Kas 2023 - 20:43 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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