05 Kas 2023 - 20:54- Asayiş

Motosiklet kazası:2 yaralı!

Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Motosiklet kazası:2 yaralı! mask
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Kaza, Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 26 E 7322 plakalı Ford marka otomobil, Şehit Erdem Demir Caddesi'ne döndüğü esnada karşı yönden gelen K.C.T. hakimiyetindeki 41 ALG 892 plakalı Mondial marka motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki ismi öğrenilemeyen yolcu ile sürücü yere savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# kaza, şehit, sağlık

05 Kas 2023 - 20:54 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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