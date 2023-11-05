CHP’de PM ve Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuru sayısı açıklandı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gün çalışmaları kapsamında Parti Meclisi asıl ve yedek üyelikleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için başvuru süreci saat 19.00'da tamamlandı.İtiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından aday listeleri kesinleşti. Parti Meclisi için 387, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 103 adayın başvurduğu öğrenildi.
15 ÜYE SEÇİLECEK
1366 delege adaylar arasından, Parti Meclisi için 60 üye, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 üye seçecek.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.