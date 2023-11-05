Özgür Özel’in anahtar listesinde kimler var?

CHP Kurultayı'nın ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi için hazırladığı anahtar liste netleşmeye başladı. Genel Başkan seçilen Özgür Özel, 81 il başkanı ile toplantı yaptı. Sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıda Özel, il başkanlarının önerilerini aldı. Özel’in bu önerileri de dikkate alarak hazırladığı anahtar listede geçmiş dönemde yönetim organlarında yer alan Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Muharrem Erkek gibi isimler yer almadı. Özel’in anahtar listesinde dengeli bir bölgesel dağılımı gözettiği öğrenildi. Anahtar listede bazı aktif il başkanlarının da yer alacağı, il başkanlığı deneyimi olan 5-6 ismin Özel’in anahtar listesinde kendilerine yer bulacağı belirtildi. Özel’in, Bilim Yönetim Kültür Platformu üzerinden kendisine ayrılan 12 ismi de belirlediği ifade edilirken, bu isimler arasında ekonomistler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir, Ankara Üniversitesi’nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, 150’den fazla ülkeye ihracat yapan Vestel’in önceki Ar-Ge Bölüm Başkanı Andaç Pamuk, Askeri Casusluk davasından bir süre tutuklu kalan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sanatçı Tolga Sağ, Çevre Mühendisleri Odası’nın önceki dönem başkanlarından Baran Bozoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komite üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen avukat Gülşah Deniz Atalar gibi isimlerin yer aldığı belirtildi. Akademisyenler Murat Kubilay ve Burak Cop’un da Özel’in anahtar listesinde yer alması bekleniyor.Listede olması beklenen diğer isimlerse şöyle: Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut, Suat Özçağdaş, Gamze Taşçıer, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Ahmet Baran Yazgan.

Kaynak: gazeteduvar