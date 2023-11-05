İlk kez haklı buldum: Burak Yılmaz’ın isyanı

Beşiktaş'ın az önce sona eren maçında kardeşimiz Antalyaspor 3-2 kazandı. Burak Yılmaz tartışılan adam haline gelirken “Beşiktaşlıyım ve sonu ne olursa olsun saygısızlığı kabul edemem. Başıma ne gelirse gelsin açık konuşacağım. Kulübe bazı ağabeylerimiz gelmeye çabalıyor ama kimseye saygısızlık yaptırmam. Başkanla konuşacağım istediğim şartlar olmazsa bırakacağım” dedi. İlk kez bir teknik adam bu kadar net ve sert bir çıkış yaparken herkes şaşırdı. Burak penaltının verilmemesini de eleştirirken “Beşiktaş’ın penaltısını kimse bu kadar rahat şekilde görmemezlik edemez” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korfezli Savasci - bize ne korfez super ligde oynarken her türlü hakem tezgahiyla. Bize numara cekiyorlardi. Var. Sistemi FB GS bjk. Nin dumenini bozdu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.