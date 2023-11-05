İlk kez haklı buldum: Burak Yılmaz’ın isyanı

Beşiktaş'ın az önce sona eren maçında kardeşimiz Antalyaspor 3-2 kazandı. Burak Yılmaz tartışılan adam haline gelirken “Beşiktaşlıyım ve sonu ne olursa olsun saygısızlığı kabul edemem. Başıma ne gelirse gelsin açık konuşacağım. Kulübe bazı ağabeylerimiz gelmeye çabalıyor ama kimseye saygısızlık yaptırmam. Başkanla konuşacağım istediğim şartlar olmazsa bırakacağım” dedi. İlk kez bir teknik adam bu kadar net ve sert bir çıkış yaparken herkes şaşırdı. Burak penaltının verilmemesini de eleştirirken “Beşiktaş’ın penaltısını kimse bu kadar rahat şekilde görmemezlik edemez” dedi.