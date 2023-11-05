Sokakta boykot, BIST'te rekor!

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından İsrail-Filistin hattında çatışmalar sürerken birçok yerde protesto ve boykotlar yapıldı. Sosyal medyadaki boykot çağrıları sonrası özellikle Türkiye'de birçok kişi İsrail menşeli olduğu gerekçesiyle Coca Cola satın alarak yere döktü.Ancak bu gelişmeler yaşanırken Coca Cola'nın Borsa İstanbul'da kasım ayının ilk haftasında yatırımcılarına en çok kazandıran hisse olduğu ortaya çıktı.Kasım ayının ilk haftasında borsada yatırımcılara en çok kazanç getiren hisse senedi CCOLA oldu. Haftalık bazda yüzde 13 yükselen hisse senedi 418 TL’ye çıktı. Hisse senedi hafta içinde 429 TL’ye kadar çıktı ve rekor seviyesini gördü.
BORSADA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Haftayı yüzde 0,55 değer kazanarak 7.705,99 puandan yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 3 Kasım Cuma gününde bazı hisselerin yatırımcılara kazanç sağladığı bir seyir sürdürdü. BIST 100 endeksi, günü yatay bir başlangıç yaparak satış ağırlıklı bir seyir izledi ve gün sonuna doğru gelen alımlarla hafif bir yukarı yönlü hareket gösterdi.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemırbek. - Cococola cekircek cips vazgecilmez üçlü banane İsrail'den Filistin'de kendi ulkendeki insana bak.
Baybars - Haberin içeriği ve sunumu tam bir siyonizm seviciliği çerçevesinde.Tarihte İspanya,İngiltere ve Almanya'daki Yahudi soykırımını lanetlediğimiz gibi şimdide Filistin soykırımı yapanları lanetliyoruz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.