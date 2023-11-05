Eyüpspor farkla yendi

Maçtan dakikalar

13. dakikada Hakkı Türker’in sağ taraftan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmadığı topa, penaltı noktası üzerinde Fernandes’in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’in solundan ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in ortasında Bruno, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ahmed Said’in solundan ağlara gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in pasla kullandığı kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazdan Fredy vuruşunu yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol tarafında Claro’nun önünde kaldı. Claro’nun yaptığı ortada altı pasta Taşkın İlter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

65. dakikada Metahan Baltacı’nın sağ taraftan attığı pasta Ferhat’ın uzaklaştıramadığı topu sol tarafta önüne alan Ampem, ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

67. dakikada sol kanatta Metehan Baltacı, Feyzi Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Müdahale sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, Feyzi Yıldırım’a sarı kart gösterdi. Pozisyon sonrası VAR’ın tavsiyesiyle pozisyonu izleyen hakem Kutluhan Bilgiç sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kartla Feyzi Yıldırım’ı oyun dışında bıraktı.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Ampem topla birlikte ceza sahasına girip, kaleci Ahmed Said’i de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kemal Elmas, Sezgin Çınar

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı, Robin Yalçın (Kaan Demir dk. 77), Claro, Caner Erkin (Seşlar dk. 87), Taşkın İlter, Ahmed Kutucu, Fredy (Melih Kabasakal dk. 87), Ragattin (Murat Uçar dk. 77), Ampem, Bruno (Mustafa Pektemek dk. 81)

Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Uğur Demirok, Orozov, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Adanaspor: Ahmed Said, Ferhat Katipoğlu, Cem Güzelbay, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Hakkı Türker (Metehan Altunbaş dk. 82), Dabo, Oberlin (Eric Ayuk dk. 82), Diakite (Harun Alpsoy dk. 57), Champness (Lukaku dk. 73), Fernandes

Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Devran Şenyurt, Mutlu Aksu Doğan, Serhat Kot

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Bruno (dk. 19), Taşkın İlter (dk. 43), Ampem (dk. 63 ve 90) (Eyüpspor), Fernandes (dk. 13) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 69) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Diakite, Hakkı Türker (Adanaspor)