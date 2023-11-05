Eyüpspor farkla yendi

Maçtan dakikalar
13. dakikada Hakkı Türker’in sağ taraftan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmadığı topa, penaltı noktası üzerinde Fernandes’in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’in solundan ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in ortasında Bruno, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ahmed Said’in solundan ağlara gönderdi. 1-1
43. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in pasla kullandığı kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazdan Fredy vuruşunu yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol tarafında Claro’nun önünde kaldı. Claro’nun yaptığı ortada altı pasta Taşkın İlter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
65. dakikada Metahan Baltacı’nın sağ taraftan attığı pasta Ferhat’ın uzaklaştıramadığı topu sol tarafta önüne alan Ampem, ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
67. dakikada sol kanatta Metehan Baltacı, Feyzi Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Müdahale sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, Feyzi Yıldırım’a sarı kart gösterdi. Pozisyon sonrası VAR’ın tavsiyesiyle pozisyonu izleyen hakem Kutluhan Bilgiç sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kartla Feyzi Yıldırım’ı oyun dışında bıraktı.
90. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Ampem topla birlikte ceza sahasına girip, kaleci Ahmed Said’i de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kemal Elmas, Sezgin Çınar
Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı, Robin Yalçın (Kaan Demir dk. 77), Claro, Caner Erkin (Seşlar dk. 87), Taşkın İlter, Ahmed Kutucu, Fredy (Melih Kabasakal dk. 87), Ragattin (Murat Uçar dk. 77), Ampem, Bruno (Mustafa Pektemek dk. 81)
Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Uğur Demirok, Orozov, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Arda Turan
Adanaspor: Ahmed Said, Ferhat Katipoğlu, Cem Güzelbay, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Hakkı Türker (Metehan Altunbaş dk. 82), Dabo, Oberlin (Eric Ayuk dk. 82), Diakite (Harun Alpsoy dk. 57), Champness (Lukaku dk. 73), Fernandes
Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Devran Şenyurt, Mutlu Aksu Doğan, Serhat Kot
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Bruno (dk. 19), Taşkın İlter (dk. 43), Ampem (dk. 63 ve 90) (Eyüpspor), Fernandes (dk. 13) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 69) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Diakite, Hakkı Türker (Adanaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.