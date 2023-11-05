CHP Kocaeli eski Milletvekili Tarhan, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu

CHP Kocaeli eski Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu. Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayımızda; PARTİ MECLİSİ ADAYIYIM No:8 Halkımızın değişim talebiyle, CHP ailesinin kararıyla, Yüz Yıllık Çınar yeniden filizlenerek yoluna devam ediyor. Şimdi Türkiye'de Değişim Adalet Barış Demokrasi zamanı!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.