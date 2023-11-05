CHP Kocaeli eski Milletvekili Tarhan, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu

CHP Kocaeli eski Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu. Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayımızda; PARTİ MECLİSİ ADAYIYIM No:8 Halkımızın değişim talebiyle, CHP ailesinin kararıyla, Yüz Yıllık Çınar yeniden filizlenerek yoluna devam ediyor. Şimdi Türkiye'de Değişim Adalet Barış Demokrasi zamanı!"