05 Kas 2023 - 22:57- Ekonomi

Google dövizi yine düşürdü!

Tarihi zirveleri yaşayan dolar ve euronun, geçtiğimiz hafta olduğu gibi, bu hafta da Google'ın arama kısmında düşüş yaşadığı görüldü. Doların 24, euronun ise 25 liraya kadar düştüğü görülen Google'da yaşanan olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülürken şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Google dövizi yine düşürdü! mask

Kasım ayının ilk haftasında da dalgalı seyrini sürdüren dolar ve euro, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.

Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuruyla 30 lira üzerinde seyreden euro için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

DOLAR 4 TL BİRDEN DÜŞTÜ

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.

EURO GOOGLE'DA 25 TL SEVİYESİNDE

Google'da "Euro ne kadar oldu", "Euro kaç TL", "Euro ne kadar" ve sadece "euro" araması yapıldığında ise son kapanış fiyatının altında 25 lira bandında yer aldığı görüldü.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken döviz kurunun 2 haftadır Google tarafından neden 'düşük' gösterildiği ise çözümlenemedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: cumhuriyet

# Google, Dolar, euro, döviz, oldu

05 Kas 2023 - 22:57 - Ekonomi

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