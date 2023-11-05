Sosyal medyaya damga vuran video

Dün gerçekleşen kurultay ile CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.Özgür Özel'in ikinci turda 812 oyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığı koltuğuna oturması ise bugün sosyal medyada çokça gündem oldu.Özgür Özel için yapılan editlerden bir tanesi ise izleyenleri kırdı geçirdi. "Limon Limon / Çiftetelli Oyun Havası" klibini yapay zeka ile Özgür Özel'e uyarladı.
Kaynak: odatv
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.