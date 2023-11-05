05 Kas 2023 - 23:47- Gündem G: 05 Kas 2023 - 23:53

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, umre kafilesini uğurladı

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, umre kafilesini uğurladı mask
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Kafile başkanlığını Mustafa Okullu hocamızın yaptığı, umreye giden 37 hemşehrimizi kutsal topraklara, İlçe Başkanımız Sayın Kemal Yavuz ile birlikte dualarla uğurladık. Allah; umrelerini kolaylaştırsın ve kabul eylesin."
# Ali Yıldırım Sezer, gölcük belediye başkanı

05 Kas 2023 - 23:47 - Gündem

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