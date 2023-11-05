Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, umre kafilesini uğurladı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Kafile başkanlığını Mustafa Okullu hocamızın yaptığı, umreye giden 37 hemşehrimizi kutsal topraklara, İlçe Başkanımız Sayın Kemal Yavuz ile birlikte dualarla uğurladık. Allah; umrelerini kolaylaştırsın ve kabul eylesin."