Tahsin Tarhan Özgür Özel’in PM listesinde

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı belli oldu.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor."İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da bugün Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor. MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.CHP'de, PM'ye adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Her delege birden fazla aday için oy verebiliyor.Kocaeli CHP eski milletvekili Tahsin Tarhan, yeni genel başkan Özgür Özel’in PM anahtar listesine girdi.
ANAHTAR LİSTE
Özgür Özel'in 8 kişilik Bilim, Kültür ve Sanat Platformu için gösterdiği 12 kişilik anahtar liste belli oldu
60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.
12 kişilik liste şöyle:
1- İlhan Uzgel
2- Fethi Açıkel
3- Yankı Bağcıoğlu
4- Baran Bozoğlu
5- Volkan Demir
6- Gülşah Deniz Atalar
7- Ali Rıza Erbay
8- Armağan Erdoğan
9- Gökçe Gökçen
10- Yalçın Karatepe
11- Andaç Pamuk
12- Tolga Sağ
PM ANAHTAR LİSTESİNİN TAMAMI
Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı da belli oldu. Listede CHP Kocaeli eski milletvekili Tahsin Tarhan'da yer aldı:
Burhanettin Bulut
Ensar Aytekin
Özgür Ceylan
Sezgin Tanrıkulu
Ediz Ün
Hikmet Yalım Halıcı
Gökan Zeybek
Özgür Karabat
Suat Özçağdaş
Deniz Yücel
Murat Bakan
Cumhur Uzun
Murat Çan
Ulaş Karasu
Hüseyin Can Güner
Bedirhan Berk Doğru
Berker Esen
Cem Aydın
Umut Dikili
Uğurcan İrak
Ahmet Hakan Uyanık
Ali Abbas Ertürk
Ali Haydar Fırat
Vahap Tuncer
Hüseyin Yaşar
Erkan Aydın
Haşim Öztürk
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Dursun Bulut
Erdal Aksünger
Ertan Akbaba
Mahir Yüksel
Murat Sönmez
Turgay Özcan
Hikmet Erbilgin
Cenk Erdöl
Necati Yağcı
Alkım Denizaslani
Erhan Adem
Ecevit Keleş
Ahmet Kaya
Bora Terzi
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Yalçın Görgöz
Dilşat Korkulu
Sinan Adıyaman
Tahsin Tarhan
İsmail Atakan
Ünver Ozan
Işık Baki Aydöner
Murat Kubilay
Gamze Taşcıer
Gizem Coşkun
Melisa Uğraş
Canan Taşer
Aysu Bahar Gülbek
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Gül Çiftçi
Selin Sayek Böke
Şengül Yeşildal
Şaziye Öztürk
Erbil Aydınlık
Pınar Uzun Okakın
Altınay Görmüş
Hacer Taş Gültepe
Zeliha Aksaz
Şahbaz Burcu Düzen
Nazan Güneysu
Fatma Köse
Şadi Özdemir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.