Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında Gürkan Yıldız'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede maddi hasara neden oldu.Dumandan etkilenen Yıldız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
06 Kas 2023 - 01:21- Asayiş
Apartman dairesinde yangın!
Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.