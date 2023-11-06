Apartman dairesinde yangın!

Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında Gürkan Yıldız'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede maddi hasara neden oldu.Dumandan etkilenen Yıldız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.