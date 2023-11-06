Yine KYK yine asansör faciası! Valilikten açıklama

Son zamanlarda sıkça yaşanan KYK yurtlarında asansör kazalarına bir yenisi daha eklendiği ileri sürüldü.Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ayder KYK Yurdu'nda asansör kazası yaşandığı iddia edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildiği görüldü.Öğrencilerin ise dışarda durumu protesto ettiği görüntüler de yer aldı.Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder KYK Yurdu'nda yaşanan asansör kazası ile ilgili "Sorumluların görevlerine son verilecek" dedi.

Kaynak: yeniçağ