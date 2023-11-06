06 Kas 2023 - 02:32- Asayiş

TIR'dan akaryakıt çalan 3 kişi yakalandı!

 Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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TIR'dan akaryakıt çalan 3 kişi yakalandı! mask
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Sultanorhan Mahallesi küçük sanayi sitesinde polis ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.Tırdan akaryakıt çalmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

06 Kas 2023 - 02:32 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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