Darıca vites düşürdü: 0-0

1 PUANA RAZI OLDU

Darıca Gençlerbirliği, önceki gün evinde Bornova 1877 ile karşılaştı. Ligin 9. hafta maçına ev sahipliği yapan temsilcimiz, karşılaşmadan 1 puan ile ayrıldı. Bornova 1877’yi konuk eden Darıca Gençlerbirliği, 0-0’lık skorla 1 puana razı oldu. Her iki takım da maç içerisinde pozisyon bulsa da gole çeviremedi. Temsilcimiz aldığı 1 puan ile 10. sıradaki yerini korudu.

GEKAS: “ÇOK ÇABALADIK”

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Gekas, maç sonunda şu şekilde konuştu: “Bugünkü maçta çok çabaladık, çalıştık ve savaştık, gol atmak için iyi fırsatlar yakaladık ama ne yazık ki değerlendiremedik. Taraftarımıza 3 puan hediye edemediğimiz için üzgünüz ama bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her geçen gün iyiye gidiyoruz, belirlediğimiz hedefe ulaşacağımız konusunda şüphem yok. Taraftarlarımıza bize maç boyunca verdikleri destek için çok teşekkür ederim.”