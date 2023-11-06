Darıca vites düşürdü: 0-0

1 PUANA RAZI OLDU
Darıca Gençlerbirliği, önceki gün evinde Bornova 1877 ile karşılaştı. Ligin 9. hafta maçına ev sahipliği yapan temsilcimiz, karşılaşmadan 1 puan ile ayrıldı. Bornova 1877’yi konuk eden Darıca Gençlerbirliği, 0-0’lık skorla 1 puana razı oldu. Her iki takım da maç içerisinde pozisyon bulsa da gole çeviremedi. Temsilcimiz aldığı 1 puan ile 10. sıradaki yerini korudu.
GEKAS: “ÇOK ÇABALADIK”
Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Gekas, maç sonunda şu şekilde konuştu: “Bugünkü maçta çok çabaladık, çalıştık ve savaştık, gol atmak için iyi fırsatlar yakaladık ama ne yazık ki değerlendiremedik. Taraftarımıza 3 puan hediye edemediğimiz için üzgünüz ama bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her geçen gün iyiye gidiyoruz, belirlediğimiz hedefe ulaşacağımız konusunda şüphem yok. Taraftarlarımıza bize maç boyunca verdikleri destek için çok teşekkür ederim.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.