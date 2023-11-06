06 Kas 2023 - 11:04- Spor

Gölcükspor haftayı mutsuz kapadı: 2-1

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor, deplasmanda oynadığı Uzunköprüspor maçından 2-1 mağlup ayrıldı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Gölcükspor haftayı mutsuz kapadı: 2-1 mask

90+8’de yıkıldı

Gölcükspor,  Edirne’de ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 49. dakikasında Alperen Topçular ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi olmasına karşın Gölcükspor 68’de Yunus Demir’in golü ile öne 1-0 geçti. Bitime 10 dakika kalka Kadir Ayan beraberlik golünü buldu. Maç bu skorla sona erecek derken Utkan, 90+8’de attığı golle Uzunköprü’yü 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi. Gölcükspor, Uzunköprü deplasmanından 2-1’lik yenilgi ile döndü.

06 Kas 2023 - 11:04 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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