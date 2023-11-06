Gölcükspor haftayı mutsuz kapadı: 2-1

90+8’de yıkıldı
Gölcükspor, Edirne’de ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 49. dakikasında Alperen Topçular ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi olmasına karşın Gölcükspor 68’de Yunus Demir’in golü ile öne 1-0 geçti. Bitime 10 dakika kalka Kadir Ayan beraberlik golünü buldu. Maç bu skorla sona erecek derken Utkan, 90+8’de attığı golle Uzunköprü’yü 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi. Gölcükspor, Uzunköprü deplasmanından 2-1’lik yenilgi ile döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.