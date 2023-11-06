Kocaelispor'un eski stoperi futbolu bıraktı!

“GERİ DÖNECEĞİM”
Kocaelispor’da 2 sezon forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan deneyimli futbolcu Musa Nizam, 33 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Ülkemizde birçok büyük kulüpte başarı ile forma giyen ve Milli Takımda da görev yapan Nizam, son olarak Isparta 32 Spor formasını giyerek futbola veda etti. Nizam, futbolu bıraktığını şu kelimelerle açıkladı: “Bugün aktif futbol yaşamıma veda ediyorum. Teknik adam olarak yeniden aranızda olmak için sabırsızlanıyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin!..”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.