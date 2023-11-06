Kocaelispor'un eski stoperi futbolu bıraktı!

“GERİ DÖNECEĞİM”

Kocaelispor’da 2 sezon forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan deneyimli futbolcu Musa Nizam, 33 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Ülkemizde birçok büyük kulüpte başarı ile forma giyen ve Milli Takımda da görev yapan Nizam, son olarak Isparta 32 Spor formasını giyerek futbola veda etti. Nizam, futbolu bıraktığını şu kelimelerle açıkladı: “Bugün aktif futbol yaşamıma veda ediyorum. Teknik adam olarak yeniden aranızda olmak için sabırsızlanıyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin!..”