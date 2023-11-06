Başkan Aygün: "41 Proje Vadettik, 50 Proje Tamamladık"

STK BULUŞMALARI SÜRÜYOR

Sivil toplum kuruluşları ile istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sık sık dernek ziyaretlerinde bulunarak kentin dinamikleri ile bir araya geliyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Metin Ezin, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Aygün’e Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül de eşlik etti. Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde gerçekleşen programda geride kalan süreçte hizmete sundukları ve yapımını planladıkları projeleri paylaşan Başkan Aygün, talep ve önerileri de dikkatle dinledi.

BAŞKAN AYGÜN’DEN HİZMET SUNUMU

Sivil toplum kuruluşlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Derince’de el ele, gönül gönüle vererek dört yıllık süreçte birbirinden değerli projeler inşa ettik. 31 Mart 2019’da başladığımız hizmet maratonunda seçim beyannamemizde 41 proje vaat etmemize rağmen, 50 proje tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Ayrıca vaatlerimiz dışında 9 projemiz devam etmekte olup, planladığımız 15 projeyi de tamamlayarak Derince’mize kazandıracağız. Bu vesileyle göstermiş oldukları samimi alaka ve ev sahiplikleri dolayısıyla dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Ezin de Derince’ye sunduğu hizmetler ve STK’lara olan katkıları dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.