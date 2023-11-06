06 Kas 2023 - 11:13- Gündem G: 06 Kas 2023 - 12:51

Başkan Aygün: "41 Proje Vadettik, 50 Proje Tamamladık"

Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Başkan Aygün, “Seçim beyannamemizde 41 proje vaat etmemize rağmen, 50 projemizi tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk” dedi

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Başkan Aygün: "41 Proje Vadettik, 50 Proje Tamamladık" mask

STK BULUŞMALARI SÜRÜYOR

Sivil toplum kuruluşları ile istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sık sık dernek ziyaretlerinde bulunarak kentin dinamikleri ile bir araya geliyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Metin Ezin, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Aygün’e Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül de eşlik etti. Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde gerçekleşen programda geride kalan süreçte hizmete sundukları ve yapımını planladıkları projeleri paylaşan Başkan Aygün, talep ve önerileri de dikkatle dinledi.

BAŞKAN AYGÜN’DEN HİZMET SUNUMU

Sivil toplum kuruluşlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Derince’de el ele, gönül gönüle vererek dört yıllık süreçte birbirinden değerli projeler inşa ettik. 31 Mart 2019’da başladığımız hizmet maratonunda seçim beyannamemizde 41 proje vaat etmemize rağmen, 50 proje tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Ayrıca vaatlerimiz dışında 9 projemiz devam etmekte olup, planladığımız 15 projeyi de tamamlayarak Derince’mize kazandıracağız. Bu vesileyle göstermiş oldukları samimi alaka ve ev sahiplikleri dolayısıyla dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Ezin de Derince’ye sunduğu hizmetler ve STK’lara olan katkıları dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.

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06 Kas 2023 - 11:13 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Aci Gerçekler - En mühimi Okyanus ötesine gitmediniz ya. Acilen ekibi toplayıp atlayın uçağa,""" ELİNİN KINASINI """YENİLE ve de bir daha yanlış yapıp """ O ELİNİ YIKAMA...""""

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 11:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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