TATANGA, GÖSTER DELİKANLILIĞINI, GÖZ GÖZ’E ÖZÜR DİLET!

Maç öncesinde valiliğe dilekçe vererek Kocaelispor taraftarını tribüne aldırarak gönüllerde taht kuran taraftarın asıl niyeti sonradan öğrenildi. Zira Göztepe taraftarı, 90 dakika boyunca, stada aldırdığı taraftara ve tüm Kocaeli kentine küfür etti. Atatürk’ün şehri, Kültürlü ve Güzel İzmir’e, Göztepe’nin bu kimi taraftarı hiç yakışmadı. Kocaelispor gereken yanıtı, eski Göztepeli Emir’in golüyle sahada verdi. Sonra da taraftarıyla kucaklaşan Kocaelisporlu futbolcular, Göztepe ile muhatap olmadı. Yine İzmirli beyefendi insan kaleci Gökhan, bu sezon ilk kez forma giymesine rağmen harika kurtarışlarıyla bir İzmirli olarak, o terbiyesiz taraftara sahada yanıt vermiş oldu. Deprem nedeniyle düzenlenen Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftara Hodri Meydan taraftarı müdahale etmemekle bir kez daha büyürken, Sakaryasporlular ise o genç taraftara video kaydıyla özür diletmişlerdi. Şimdi Sakarya’dan aynı samimiyetli davranış bekleniyor. Bu kentin bir çok eski hemşerisi aslen Adapazarılıdır. Sakaryaspor da çok sayıda İzmitli vardır. O halde Tatagna, kendine yakışanı yapmalı, yapmalı ve Göztepe taraftarına özür diletmelidir. Haydi görelim samimiyetinizi… Bir ay sonra Sakarya'da, sezon sonu İzmit’te karşı karşıya gelince birbirimize bakmaya yüzümüz tutsun.