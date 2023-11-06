Prometeon Türkiye Beypiliç ile iş birliğine başlıyor 

İstanbul, 6 Kasım 2023. Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi Prometeon Tyre Group, Türkiye’de filo iş birlikleri ile büyümeye devam ediyor. Prometeon Türkiye, piliç eti üretiminden pişirilmiş ürünlere kadar geniş bir ürün portföyü bulunan Beypi A.Ş. ile bir filo anlaşması gerçekleştirdi. Beypi A.Ş.’nin Bolu’daki üretim tesislerinde düzenlenen törende Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ile Beypiliç Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Tanrıkulu 3 yıl süreli yeni bir sözleşmeye imza attılar.

“Prometeon Türkiye’nin lastik çözümleri ile Beypiliç alanındaki liderliğini sürdürecek”

Türkiye’de 42 yıldır lider beyaz et üreticileri arasında yer alan Beypiliç ile yeni iş birliklerinden büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak “Yenilikçi teknolojiler ve Prometeon mühendisliği ile geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz sayesinde, Türkiye’nin önde gelen entegre tavukçuluk şirketlerinden Beypiliç ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. Bu anlaşmamız neticesinde Beypiliç’in 430 araçlık filosunun lastikleri, bize emanet ediliyor. 3 yıllık toplam 3000 adetlik lastiği, personel ve yazılım teminini de kapsayan sözleşmenin ilk yılı için 1600 adet lastik satışı gerçekleştirdik. Beypiliç’in operasyonlarında yer alan araçlarının lastik yönetimini de üstlenerek filolarındaki araçlarda lastikten aldıkları performansı üst seviyelere taşıyacağız. Prometeon Tyre Group’un en yeni ürün grubu 02 Serisi’nden R02 PRO TRAILER PLUS ile Beypiliç, filolarında sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından önemli bir adım atıyor. 02 Serisi lastiklerimiz dayanıklı, yüksek kilometre performansına ve düşük yakıt tüketimine sahip teknolojisi ile şirketlerin maliyetlerini azaltıyor ve sürdürülebilirlik açısından da önemli faydalar sağlıyor. Böylelikle, sektörde Türkiye'nin öncü firmalarından biri olan Beypi A.Ş., Prometeon Türkiye’nin lastik çözümleri ile alanındaki liderliğine devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Tüketicilerin sevgiyle tükettiği ürünlerimizi sofralara, Prometeon Türkiye’nin lastik çözümleriyle ulaştıracağız”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Beypiliç Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Tanrıkulu ise Prometeon Türkiye ile imzaladıkları sözleşme ile filolarındaki araçlarını Prometeon Türkiye’ye emanet etmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Tanrıkulu, “Beyaz et sektöründe Türkiye’de 42 yıldır faaliyette bulunan ve ülkemizin önde gelen markalarından Beypiliç olarak Prometeon Türkiye ile iş birliğimizden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede filolarımızın araçlarını yenilikçi Prometeon teknolojilerine sahip lastiklerle donatacağız. Ayrıca filolarımızın alacağı diğer hizmetler ile de kendi iş alanımıza daha çok odaklanma fırsatı bulacağız. Sıkı sağlık denetimleri altında, en teknolojik donanımlara sahip tesislerimizde, uzun yıllardır üretim yapıyoruz. Geniş ürün portföyümüzü ülkemizin dört yanındaki bayilerimiz aracılığıyla sofralara taşıyoruz. Artık yeni dönemde de tüketicilerin sevgiyle tükettiği ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırırken gelen talepleri en verimli ve sürdürülebilir taşıma çözümleri ile karşılayacağız.” şeklinde konuştu.

Anlaşma personel temini ve yazılım programını da kapsıyor

Prometeon Türkiye ve Beypiliç arasındaki personel temini ve yazılım programını da kapsayan anlaşma ile Beypiliç, lastik verimliliğini yükseltecek hizmetler alacak. Prometeon Türkiye’yi temsil eden lastik teknisyeni, Beypiliç filoları için görevlendirilirken performans optimizasyonu için kullanılan yazılımlar sayesinde, filonun verimliliği yükselecek. Bu yeni anlaşma ile Prometeon Türkiye, Beypiliç’e periyodik raporlar sunarak lastiklerin stok kontrolü, tüketim öngörüsü, lastik ve yol yardım maliyetlerinin azaltılması ve uzun ömürlü ve sürdürülebilir kullanım gibi alanlarda önemli avantajlar sağlayacak.