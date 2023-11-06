06 Kas 2023 - 11:54- Siyaset

Başkan Acur, suyun pahalılığına dikkat çekti!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, kentteki yüksek su faturalarına ve suyun pahalılığına dikkat çekti.

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Başkan Acur, suyun pahalılığına dikkat çekti! mask
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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, yaptığı açıklamada, “Kocaeli halkı mayıs seçimlerinin ardından gelen su faturalarından şikayetçi. Üç kişilik ailelere 500 lira, 600 lira su faturası geliyor. Durum bu iken İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, Kocaeli’nin 30 büyükşehir arasında su fiyatları itibariyle 20. sırada olduğu vurgulanıyor. Pek fark edilmiyor ama bu ifadelerle halkımız adeta aldatılıyor.

Şunu ifade edelim: 10 ton suya kadar evet, Kocaeli 20. sırada. Peki, 10 tondan sonra durum ne? Kocaeli, 10 tondan sonra suyun en pahalı olduğu illerden birisi. Birkaç örnek vereyim: 10 tondan sonra İstanbul’da su fiyatı 30,88 TL, Ankara’da ise 28,85… Kocaeli’de ise 34,77 TL… Dahası birçok ilde fiyat artışı 10 tondan sonra değil, 13 ya da 20 tondan sonra uygulanıyor. Örneğin Antalya’da 20 tona kadar su fiyatı 21,98 TL.

Vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün 10 tondan fazla su harcadığı düşünülürse, Kocaeli’de su fiyatı ifade edildiği gibi 19,06 TL değil, 34,77 TL’dir. İSU Genel Müdürlüğü halkı aldatmayı bırakmalı, 10 tondan sonra kullanılan suyun fiyatını makul bir noktaya çekmelidir. Ya da su fiyatındaki artış 10 ton yerine 20 ton olarak değiştirilmelidir. Özetle, Kocaeli su fiyatlarında 20. sırada değildir. Bu bir kandırmacadır.” dedi.

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06 Kas 2023 - 11:54 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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