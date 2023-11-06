“SAKARYA’YI SEVERİZ, BU KOCAELİ’NE KÜFRETME HAKKINI DOĞURMAZ”

Midemizin kabul edebildiği kadarını yayınlıyoruz, diğerlerini etik gereği yayınlayamıyoruz, Ama Gavur İzmir denirken sokaklara dökülüp, bunu söyleyenleri lanetleyen Kocaelililer olarak, bu hakaretleri yapanları da Göztepeli olarak kabul etmiyoruz… İşte karşılıklı yorumlar…

Göz göz - Evet maçtaydım. Yanlışı ilk yapan bizdik. Bizimkiler Sakarya diye bağırınca, adamlar da Büyük Altay diye bağırır. Sonrasında o malum küfürleri eden bizim tribün. Burada kulüp amigoları uyaracaktı, maçtan önce tahriki yapan kesinlikle Kocaeli değildi. Amigolarımız maalesef çiğ. İşi baştan sağduyulu organize etmek gerekliydi. Evet Sakarya’yı severiz de, bu Kocaeli’ne küfretme hakkı doğurmaz.

Tatanga - Bitane unutmuşsunuz dk 54: Kocaeli anamıza küfür ederken, kardeş dediğimiz takım sessiz şekilde izliyor…

Gözgöz - İstanbul'un gölgesinde kalmış ezik sürüsü…

Sendikacı - Bunun Kocaeli’si de var Göz Göz. Gel bakalım sabırsızlıkla bekliyor olacağız, sahtekarlar topluluğu…

Obede Sukoluko – Sen de futbol hariç he rşeyle ilgileniyorsun maşallah…

Ilahi.adaleterdem.-Sezon sonu Kocaelispor kapanır. Önemlı olan her şeyin Sonudur. Son hüsrandır zaten. Kocaeli’de kaç bin insan varsa, Kocaelispor’un kapatılmasını istiyor. Sebebine gelince, Kocaelispor yüzünden devamlı ölümler olmaktadır. Yol yakınken kulup kapatılsın. Devamı halinde sonu hüsrandır.

Ali Kemal - @Ilahi.adaleterdem. 02 nolu yoruma cevabı: Sen kocaeli müftüsü ol futbol ile ilgilenme

Kocaelispor - @Ilahi.adaleterdem. 02 nolu yoruma cevabı: Vermeyin abi çoluğun çocuğun elinee telefon ?

Sendikacı - @Ilahi.adaleterdem. 02 nolu yoruma cevabı: Sen de yorum yapmak için yapmışsın israil miyiz bizzz…

Cerkezoglu41 - @Ilahi.adaleterdem. 02 nolu yoruma cevabı: Sen ne anlatıyon Bolum…

Cook - @Ilahi.adaleterdem. 02 nolu yoruma cevabı: Hasta mısın geçmiş olsun…

Geri Kafali ? - @Ilahi.adaleterdem. 02 nolu yoruma cevabı: Lan ne diyon oğlum sen sıyrık. Ne kullanıyon, ameliyatlı.

Gerçek Vatansever - @Ilahi.adaleterdem. 02 nolu yoruma cevabı: Bu ruh hastasının yorumlarını niye yayınlıyorsunuz?..

Gebzeli İzmitli Manav - Hakan ağabeyim, Göztepe değil Aliağaspor…