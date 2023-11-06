KENT BÜYÜĞÜ BEYLER UYUMAYIN 2 GÜNDÜR ÇITINIZ ÇIKMADI

Kocaelililer özür bekliyor. Kent yönetiminden henüz çıt çıkmadı. İki gün geçti, ama taraftar bu küfürlere tepkili, tepki çığ gibi büyüyor. TRT’nin ise yayın sırasında yayının sesi kesmemesi, aksine küfürlerin net duyulmasını sağlaması ağır tahrik olarak değerlendirildi. Kent yönetiminin ve başkan Engin Koyun’un acilen yazılı bir açıklama yapması, Göztepe, TRT’yi kınaması gerekiyor. Aksi takdirde kentin sahipsiz olduğu bir kez daha görülecek…
# Göztepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.