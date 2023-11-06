KENT BÜYÜĞÜ BEYLER UYUMAYIN 2 GÜNDÜR ÇITINIZ ÇIKMADI

Kocaelililer özür bekliyor. Kent yönetiminden henüz çıt çıkmadı. İki gün geçti, ama taraftar bu küfürlere tepkili, tepki çığ gibi büyüyor. TRT’nin ise yayın sırasında yayının sesi kesmemesi, aksine küfürlerin net duyulmasını sağlaması ağır tahrik olarak değerlendirildi. Kent yönetiminin ve başkan Engin Koyun’un acilen yazılı bir açıklama yapması, Göztepe, TRT’yi kınaması gerekiyor. Aksi takdirde kentin sahipsiz olduğu bir kez daha görülecek…