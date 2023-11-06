06 Kas 2023 - 12:26- Spor

KENT BÜYÜĞÜ BEYLER UYUMAYIN 2 GÜNDÜR ÇITINIZ ÇIKMADI

Bu kentin taraftarına bu kente tarihinde ilk kez böyle toplu ağızdan ana avrat küfür edildi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KENT BÜYÜĞÜ BEYLER UYUMAYIN 2 GÜNDÜR ÇITINIZ ÇIKMADI mask

Kocaelililer özür bekliyor. Kent yönetiminden henüz çıt çıkmadı. İki gün geçti, ama taraftar bu küfürlere tepkili, tepki çığ gibi büyüyor. TRT’nin ise yayın sırasında yayının sesi kesmemesi, aksine küfürlerin net duyulmasını sağlaması ağır tahrik olarak değerlendirildi. Kent yönetiminin ve başkan Engin Koyun’un acilen yazılı bir açıklama yapması, Göztepe, TRT’yi kınaması gerekiyor. Aksi takdirde kentin sahipsiz olduğu bir kez daha görülecek…
# Göztepe

06 Kas 2023 - 12:26 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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