Derince Belediyesi'nin Derince İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği konferanslar devam ediyor. "Aileler Buluşuyor, Ailede Çocuk Eğitimini Konuşuyor" kapsamında düzenlenen programların bu kez konuğu İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı olacak. 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Yenikent Kültür Merkezi'nde başlayacak olan konferansa yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Kültürel faaliyetleri önemsediklerini ve alanında uzman isimleri ilçe halkıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların ailece davetli olduğunu belirtti.
06 Kas 2023 - 12:43- Gündem
Derince'de Konferanslar devam ediyor
Derince Belediyesi'nin "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" programı kapsamında düzenleyeceği konferans, 8 Kasım Çarşamba günü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın katılımıyla gerçekleşecek
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.