Derince'de Konferanslar devam ediyor

Derince Belediyesi'nin Derince İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği konferanslar devam ediyor. "Aileler Buluşuyor, Ailede Çocuk Eğitimini Konuşuyor" kapsamında düzenlenen programların bu kez konuğu İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı olacak. 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Yenikent Kültür Merkezi'nde başlayacak olan konferansa yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Kültürel faaliyetleri önemsediklerini ve alanında uzman isimleri ilçe halkıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların ailece davetli olduğunu belirtti.