Kocaelispor'un eski kaptanı babasını kaybetti

Kocaelispor'da bir dönem forma giyen ve kaptanlık yapan Murat Soner Başak ile birlikte 6 çocuk babası olan Ednan Başak, bir süredir tedavi gördüğü KOAH rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. 81 yaşında vefat eden Ednan Başak'ın cenazesi, Gölcük Akyüzler Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Örcün Eski Mezarlığında toprağa verilecek