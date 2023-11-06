Kocaelispor'da bir dönem forma giyen ve kaptanlık yapan Murat Soner Başak ile birlikte 6 çocuk babası olan Ednan Başak, bir süredir tedavi gördüğü KOAH rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. 81 yaşında vefat eden Ednan Başak'ın cenazesi, Gölcük Akyüzler Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Örcün Eski Mezarlığında toprağa verilecek
06 Kas 2023 - 12:55- Asayiş
Kocaelispor'un eski kaptanı babasını kaybetti
Kocaelispor'da bir dönem forma giyen ve kaptanlık yapan Murat Soner Başak'ın babası Ednan Başak vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.