06 Kas 2023 - 12:55- Asayiş

Kocaelispor'un eski kaptanı babasını kaybetti

Kocaelispor'da bir dönem forma giyen ve kaptanlık yapan Murat Soner Başak'ın babası Ednan Başak vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaelispor'un eski kaptanı babasını kaybetti mask

Kocaelispor'da bir dönem forma giyen ve kaptanlık yapan Murat Soner Başak ile birlikte 6 çocuk babası olan Ednan Başak, bir süredir tedavi gördüğü KOAH rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. 81 yaşında vefat eden Ednan Başak'ın cenazesi, Gölcük Akyüzler Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Örcün Eski Mezarlığında toprağa verilecek
# Murat Soner Başak, Kocaelispor, eski kaptanı

06 Kas 2023 - 12:55 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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