06 Kas 2023 - 13:08- Spor

EYVAH!! BELALIMIZ ÖZBALTA YİNE RAKİP OLDU

Bu hafta pazar günü sahamızda konuk edeceğimiz Çorum FK’da teknik direktör değişikliğine gidildi. Tahsin Tam ile yollarını ayıran Çorum, Serkan Özbalta ile anlaştı

Hakan Yağcıoğlu
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EYVAH!! BELALIMIZ ÖZBALTA YİNE RAKİP OLDU mask

BELALIMIZ SERKAN ÖZBALTA İŞ BAŞINDA !

Ankara Keçiörengücü yenilgisinden sonra Tahsin Tam’la yollarını ayıran Ahlatcı Çorum FK’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Çorum, Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar anlaştı. 5 Şubat 1979 Trabzon doğumlu olan Teknik Direktör Serkan Özbalta, son olarak geçtiğimiz sezon 1.Lig ekibi Sakaryaspor’u çalıştırmıştı. Özbalta, antrenörlük kariyerinde Keçiörengücü, Manisa FK, Altay, Hatayspor ve Sakaryaspor’da görev yaptı.
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06 Kas 2023 - 13:08 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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