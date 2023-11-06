EYVAH!! BELALIMIZ ÖZBALTA YİNE RAKİP OLDU

BELALIMIZ SERKAN ÖZBALTA İŞ BAŞINDA !
Ankara Keçiörengücü yenilgisinden sonra Tahsin Tam’la yollarını ayıran Ahlatcı Çorum FK’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Çorum, Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar anlaştı. 5 Şubat 1979 Trabzon doğumlu olan Teknik Direktör Serkan Özbalta, son olarak geçtiğimiz sezon 1.Lig ekibi Sakaryaspor’u çalıştırmıştı. Özbalta, antrenörlük kariyerinde Keçiörengücü, Manisa FK, Altay, Hatayspor ve Sakaryaspor’da görev yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.