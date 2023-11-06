EYVAH!! BELALIMIZ ÖZBALTA YİNE RAKİP OLDU

BELALIMIZ SERKAN ÖZBALTA İŞ BAŞINDA !

Ankara Keçiörengücü yenilgisinden sonra Tahsin Tam’la yollarını ayıran Ahlatcı Çorum FK’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Çorum, Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar anlaştı. 5 Şubat 1979 Trabzon doğumlu olan Teknik Direktör Serkan Özbalta, son olarak geçtiğimiz sezon 1.Lig ekibi Sakaryaspor’u çalıştırmıştı. Özbalta, antrenörlük kariyerinde Keçiörengücü, Manisa FK, Altay, Hatayspor ve Sakaryaspor’da görev yaptı.