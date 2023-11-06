Kocaeli'deki belediyelerden İsrail ürünlerine boykot

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Büyükşehir Belediyesi ile Darıca, Çayırova, Kandıra, Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, Derince ve Körfez belediyelerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, İsrail ürünlerinin boykot edileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin paylaşımında, "Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılara karşı, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu amaçla belediyemize ait Antikkapı AŞ sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünleri kullanmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gebze Belediyesinin paylaşımında da "Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılar nedeniyle müesseselerimizde 28 Ekim'den beri İsrail menşeli ürün kullanılmamaktadır." ifadesine yer verildi.