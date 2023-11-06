06 Kas 2023 - 13:34- Siyaset

ÖZGÜR ÖZEL’İN A TAKIMI BELLİ OLDU: Tahsin Tarhan PM’ye giremedi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi anahtar listesinde yer alan CHP eski Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, yapılan seçimde Özel’in anahtar listesinde yer almasına rağmen Parti Meclisi’ne giremedi.
ÖZGÜR ÖZEL’İN A TAKIMI BELLİ OLDU: Tahsin Tarhan PM’ye giremedi! mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu. 5 isim Özgür Özel'in listesini delerek PM'ye seçildi. Peki CHP PM’de kimler var? Özgür Özel’in A takımında hangi isimler yer aldı?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı. PM seçimde 1366 delegenden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı.  Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen seçim yaklaşık 5.5 saat sürdü.

5 isim Özel'in listesini deldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oluşturduğu listede olmayan Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Haydar Hakverdi ve Orhan Sarıbal listeyi delerek delegelerden aldıkları oylarla CHP PM listesine girdi.

Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. İşte CHP'nin yeni A takımının tam listesi:

Parti Meclisi Üyeleri

Gökan Zeybek

Özgür Karabat

Bedirhan Berk Doğru

Ozan Işık

Deniz Yücel

Gamze Taşçıer

Murat Bakan

Suat Özçağdaş

Cem Aydın

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

M. Gül Çiftçi Binici

Selin Sayek Böke

Canan Taşer

Pınar Uzun Okakin

Mahir Yüksel

Erhan Adem

Burhanettin Bulut

Ecevit Keleş

Ali Abbas Ertürk

Hikmet Erbilgin

Ali Haydar Fırat

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Hüseyin Yaşar

Berker Esen

Ulaş Karasu

Müslim Sarı

Deniz Yavuzyılmaz

Zeliha Aksaz Şahbaz

Özgür Ceylan

Hikmet Yalın Halıcı

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yalçın Görgöz

Orhan Sarıbal

Turgay Özcan

Melisa Uğuraş

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Mehmet Necati Yağcı

Sinem Kırçiçek

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İsmail Atakan Ünver

Semra Dinçer

Nevaf Bilek

Hüseyin Can Güner

Ahmet Hakan Uyanık

Bora Terzi

Ertan Akbaba

Dursun Bulut

Oğuz Kaan Salıcı

Şengül Yeşildal

Emin Umut Dikili

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Sinan Adıyaman

Mustafa Adıgüzel

Erdal Aksunger

Murat Çan

Veli Özdemir

Necdet Saraç

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Fethi Açıkel

Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Ayça Akpek Şenay

Esin Fatma Temel

Hümeyra Akkuş Sandıklı

İsmail Emre Telci

Ekincan Aksoy

Özkan Tice

Aysem Gülmez

Deniz Çakır

Süleyman Bülbül

Deniz Demiröz

Nurdan Yücal

Turan Taşkın Özer

Ali Balta

Özgür Sağlam

Remzi Kazmaz

Kaynak: Oksijen

# CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi, anahtar listesi, CHP eski Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, giremedi, yeni, oldu, Ankara, özgür özel, 38. Olağan Kurultayı, Yüksek Disiplin Kurulu, chp

06 Kas 2023 - 13:34 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.827.330 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL