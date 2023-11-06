ÖZGÜR ÖZEL’İN A TAKIMI BELLİ OLDU: Tahsin Tarhan PM’ye giremedi!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu. 5 isim Özgür Özel'in listesini delerek PM'ye seçildi. Peki CHP PM’de kimler var? Özgür Özel’in A takımında hangi isimler yer aldı?
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı. PM seçimde 1366 delegenden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı. Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen seçim yaklaşık 5.5 saat sürdü.
5 isim Özel'in listesini deldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oluşturduğu listede olmayan Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Haydar Hakverdi ve Orhan Sarıbal listeyi delerek delegelerden aldıkları oylarla CHP PM listesine girdi.
Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. İşte CHP'nin yeni A takımının tam listesi:
Parti Meclisi Üyeleri
Gökan Zeybek
Özgür Karabat
Bedirhan Berk Doğru
Ozan Işık
Deniz Yücel
Gamze Taşçıer
Murat Bakan
Suat Özçağdaş
Cem Aydın
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
M. Gül Çiftçi Binici
Selin Sayek Böke
Canan Taşer
Pınar Uzun Okakin
Mahir Yüksel
Erhan Adem
Burhanettin Bulut
Ecevit Keleş
Ali Abbas Ertürk
Hikmet Erbilgin
Ali Haydar Fırat
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Hüseyin Yaşar
Berker Esen
Ulaş Karasu
Müslim Sarı
Deniz Yavuzyılmaz
Zeliha Aksaz Şahbaz
Özgür Ceylan
Hikmet Yalın Halıcı
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç
Yalçın Görgöz
Orhan Sarıbal
Turgay Özcan
Melisa Uğuraş
Mehmet Tüm
Ali Haydar Hakverdi
Mehmet Necati Yağcı
Sinem Kırçiçek
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İsmail Atakan Ünver
Semra Dinçer
Nevaf Bilek
Hüseyin Can Güner
Ahmet Hakan Uyanık
Bora Terzi
Ertan Akbaba
Dursun Bulut
Oğuz Kaan Salıcı
Şengül Yeşildal
Emin Umut Dikili
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Sinan Adıyaman
Mustafa Adıgüzel
Erdal Aksunger
Murat Çan
Veli Özdemir
Necdet Saraç
Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri
Yankı Bağcıoğlu
Yalçın Karatepe
Volkan Demir
Baran Bozoğlu
İlhan Uzgel
Gülşah Deniz Atalar
Fethi Açıkel
Gökçe Gökçen
Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
Ayça Akpek Şenay
Esin Fatma Temel
Hümeyra Akkuş Sandıklı
İsmail Emre Telci
Ekincan Aksoy
Özkan Tice
Aysem Gülmez
Deniz Çakır
Süleyman Bülbül
Deniz Demiröz
Nurdan Yücal
Turan Taşkın Özer
Ali Balta
Özgür Sağlam
Remzi Kazmaz
Kaynak: Oksijen
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.