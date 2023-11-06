Kasım'da hangi balıklar yenir? İşte Kasım ayında yenecek balıklar

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR
Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Ben Okan Çağlar olarak yediklerimi içtiklerimi her gün kişisel hesabımda hikayelerde paylaşıyorum. Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.
Balığın en bol ve çeşitli olduğu aylardayız. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’a göre hamsi, sardalya ve istavrit en büyük oranda omega-3 içeren balıklar.
Omega-3 alabilmek için bir çok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? "Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?" başlıklı yazımızı mutlaka okuyun. Hakiki deniz somonu kadar Omega-3 içeren hamsi ve istavriti bu ay bol bol yemeye çalışın.
Kasım ayı balıkları:
1- Palamut
2- Lüfer
3- Torik
4- İstavrit
5- Hamsi
6- Kılıç
7- Kırlangıç
8- Mercan
9- Kefal
10- Fener
11- Uskumru
12- Barbunya
13- Levrek
14- Çipura
15- İskorpit
16- İzmarit
17- Mezgit
18- Çinekop
19- Dil
20- Tekir
21- Karagöz
Sağlıklı Yaşıyoruz
İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çukurbağ - SAYMADIĞIN BALIK VAR MI
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.