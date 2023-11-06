Kasım'da hangi balıklar yenir? İşte Kasım ayında yenecek balıklar

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Ben Okan Çağlar olarak yediklerimi içtiklerimi her gün kişisel hesabımda hikayelerde paylaşıyorum. Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.

Balığın en bol ve çeşitli olduğu aylardayız. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’a göre hamsi, sardalya ve istavrit en büyük oranda omega-3 içeren balıklar.

Omega-3 alabilmek için bir çok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? "Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?" başlıklı yazımızı mutlaka okuyun. Hakiki deniz somonu kadar Omega-3 içeren hamsi ve istavriti bu ay bol bol yemeye çalışın.

Kasım ayı balıkları:

1- Palamut

2- Lüfer

3- Torik

4- İstavrit

5- Hamsi

6- Kılıç

7- Kırlangıç

8- Mercan

9- Kefal

10- Fener

11- Uskumru

12- Barbunya

13- Levrek

14- Çipura

15- İskorpit

16- İzmarit

17- Mezgit

18- Çinekop

19- Dil

20- Tekir

21- Karagöz

Sağlıklı Yaşıyoruz

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan