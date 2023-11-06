Fırat Çiçek, adaylığını açıkladı

Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek, "İlk günkü heyecanla,değişen ve gelişen Ayazma için tekrar birlikteyiz"diyerek adaylığını açıkladı.İlk dönemde yaptığı çalışmalar ile vatandaşlardan takdir toplayan muhtar Çiçek, "Ayazma için yenilik vakti diyerek yola çıktığımız ve sizlerin desteğiyle 31 Mart 2019 yılında devir aldığımız muhtarlık vazifemizin 5.senesini doldurmak üzereyiz.Mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmalar ve vermiş olduğumuz hizmetler doğrultusunda sizlerinde desteğiyle İlk günkü heyecanla,değişen ve gelişen Ayazma için tekrar birlikte diyerek 31 Mart 2024 seçimlerinde aday olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz.Şahsım ve azalarım adına hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor,Saygı sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çiçek, "Mahallemizde taşınıp aramızdan ayrılan azamız Zübeyde Sadun’a emekleri ve destekleri için teşekkür ediyor, aramıza katılan Nahide Bektaş’a hayırlı olsun.Güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle"dedi.