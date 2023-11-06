KOCAELİ KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ SEDAT KÖSE DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Heyetin İlk Durağı Hatay

Ziyaret programına depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’dan başlayan heyet, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret etti. Ziyarette bölgenin genel durumu, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet daha sonra, Hatay’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında gerçekleştirilen ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, özellikle deprem felaketinin yaşandığı illerin yeniden yapılanması sürecine katkı sağlaması anlamında STK’ların önem arz ettiğini söyledi.

Yılmaz, “ Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın öneri ve direktifleri doğrultusunda, depremden etkilenen illerimizdeki STK temsilcileri ile bir araya gelip, bölgelerindeki sorun ve çözüm önerilerini konuşuyoruz. Toplantıda söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Hatay’daki sorun ve çözüm önerileri konusundaki görüşlerini paylaştı. Heyet Hatay’daki incelemelerine depremde hasar gören Yaş Meyve Sebze Üretim Tesisinde devam ederek, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldılar.

Kahramanmaraş’ta STK’lardan Yoğun Katılım

Kent Konseyleri Birliği Yönetiminin bir sonraki durağı Kahramanmaraş oldu. Burada da Birlik İcra Kurulu Üyesi Zeynep Arıkan’ın ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Heyet; deprem sonrası yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ilgili temsilcilerden bilgi aldılar. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Yılmaz;” Duyarlı yurttaş ve duyarlı bireyler oluşturmamız lazım. Doğanın imdat çığlığı depremdir. Binalarda kolon kesmek bir insanlık suçudur” dedi.

Heyetin Son Durağı Adıyamandı

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Erdem’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret programı kapsamında heyet öncelikle, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Adıyaman Kent Konseyi tarafından sivil toplum kuruluşları ile organize edilen toplantıda, Adıyaman’ın deprem sonrası güncel durumu, karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Birlik Yönetimi, Görüşmelerin Sonucunu Raporlayacak

Ziyaretlerin ardından bir araya gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan görüşmeler ve ziyaretlerle ilgili olarak bir rapor hazırlanacağı bilgisini paylaştı. Başkan Yılmaz ayrıca: “Önerilerimizle beraber doğru verileri raporlayıp muhataplarını arz edebileceğimiz bir süreci tekrar canlandırmak istiyoruz. Depremden hemen bir ay sonra 4.17 diye bir zirveyle 4.17 saniye konuşturarak kent bilimcilerle uluslararası devlet başkanlarıyla büyükelçilerden, eski belediye başkanlarına kadar yüze yakın kişiyle konuştuk raporladık ve herkes dayanışmadan daha önemli bir tedbirin altını çizdi. Ve o tedbir üzerinden birbirimizi tekrar motive ettik ve bir raporlama yaptık. Şimdi de sahayı gezerek buradaki bu aylar içerisinde nelerin eksik olduğunu tekrar yerinde gözlemleyip politikanın tartışması içerisinde buharlaşmış mevzuları göz önüne çıkarabilir miyiz gibi bir endişemiz var. Çünkü bize karşı ön yargılar yok siyasetçilerin. Bu konudan bir sonuç devşirmeyeceğimizi biliyorlar. Kent konseylerinin bir avantajı var. İlgili bakanımız ve ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve diğer otoriterlere doğru bilgi arz edeceğimizi bildiğimiz için böyle bir raporlama yapıyoruz” dedi.